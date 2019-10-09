В Гидрометцентре РФ объяснили уникальность температурных рекордов в 2019 году

Москва, 9 октября. По итогам наблюдений за девять месяцев 2019 год идет на втором месте среди самых теплых годов в истории человечества, причем даже несмотря на отсутствие явления Эль-Ниньо, которое традиционно дает импульс прогреванию атмосферы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его мнению, пока рано говорить, что 2019 год будет самым теплым в истории наблюдений: пока на первом месте идет 2016 год. Специалист объяснил уникальность температурных рекордов в 2019 году.

«Различие заключается в том, что в 2016 году было явление Эль-Ниньо, (которое) дает огромный импульс для повышения глобальной температуры… В этом году этого импульса не было, в этом уникальность 2019 года», — сказал Роман Вильфанд в комментарии РИА Новости.

Как отметил специалист, при Эль-Ниньо потепление сначала наступает в восточной экваториальной части Тихого океана с Перуанского течения. Затем повышение температур начинает распространяться дальше: идет передача тепла от океана в атмосферу. Эль-Ниньо охватывает экватор, площадь которого значительно превышает площадь умеренных широт и севера.

По словам Вильфанда, есть понятие Эль-Ниньо — это потепление, есть Ла-Ниньо — оно означает похолодание, а в 2019 году — нейтральная фаза. С этой точки зрения год внимательно анализируют все климатологи, так как традиционно рекордно теплыми становились именно годы с явлением Эль-Ниньо. По словам ученого, накануне 2019 специалисты прогнозировали, что при условии Эль-Ниньо год станет рекордно теплым. Однако и без этого явления он находится на втором месте по температурным показателям.