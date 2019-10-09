Могила актрисы и певицы Юлии Началовой пользуется большей «популярностью», чем захоронение Бориса Немцова, которое за год посещает от силы всего несколько человек. Почему российские либералы не отдают священную дань памяти своему «идолу» на Троекуровском кладбище, читайте в материале ФАН.

«Забытый идол»

Корреспондент ФАН побывал накануне дня рождения Немцова на Троекуровском кладбище, где похоронен известный политик. Журналист поговорил с местными работниками, а также посетителями и узнал, насколько сегодня почитаем Борис Немцов в либеральной среде и российском обществе в целом.

По прибытии на кладбище выяснилось, что могила Немцова хоть и имеет опрятный вид благодаря труду работников некрополя, но по факту она давно забыта. У памятной плиты лежат скромные три букета цветов, свечи и венок. Сегодня ее ничто не отличает от тысяч других таких же захоронений, хотя еще совсем недавно могила была местом народного схода, где красиво на фоне цветов позировали «демократы» и «борцы с режимом».

По словам сотрудников кладбища, с которыми удалось поговорить корреспонденту ФАН, могилу Немцова навещают очень редко.

«Люди только иногда приходят. В первый год приходили толпы, сейчас уже меньше. Один-два раза в год»,- рассказал один из работников кладбища.

Посетители, часто приходящие на Троекуровское для почтения памяти своих близких, говорят о том, что могила российского политика давно забыта.

«Цветы здесь все время свежие. Так, народу немного. Время от времени бывает, и мы бываем. Летом мы были. В феврале, наверное, бывают, а так приходят один-два человека. Может по датам приходят: в день рождения, в день смерти», - поделилась своим мнением с ФАН одна из посетительниц кладбища.

Уборщики Троекуровского признаются, что к могиле Юлии Началовой постоянно приходят люди, а у памятника Немцова встретить кого-то практически невозможно. Не говоря уже и о лидерах так называемой оппозиции, которая предпочитает появляться только на памятные даты вместе с камерами и нагнанными сторонниками.

Медийная «пляска на костях»

Почему российские либералы и известные антивластные политики не посещают могилу лидера протестных движений, чтобы отдать священную дань памяти? Ответ прост: Бориса Немцова эксплуатируют в медиа для создания образа «сакральной жертвы режима». Как человек, он интересен лишь своим немногочисленным близким, которые и приносят ему цветы. Для все остальных либералов – он, его гибель, могила – средство для пиара. Несмотря на громкие речи в выступлениях, марши памяти и упоминания в критике власти, так называемых оппозиционеров увидеть на месте захоронения Немцова получится только тогда, когда им это станет выгодно.

Либеральные СМИ никогда не расскажут о его связях со многими западными антироссийскими фондами, спецслужбами и политиками-русофобами вроде сенатора Джона Маккейна.

Напомним, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. На сегодняшний день по делу об убийстве осуждены пять человек. Исполнителю убийства Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии.