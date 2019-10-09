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Пассажир рейса Красноярск — Москва скончался на борту самолета

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Пассажир рейса Красноярк — Москва скончался на борту самолета

Москва, 9 октября. Самолет, выполнявший рейс Красноярск — Москва, экстренно приземлился в аэропорту Омска. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

Авиарейс №S774 авиакомпании «Сибирь» совершил вынужденную посадку в Омске вечером 8 октября. Мужчина 55 лет почувствовал себя плохо во время полета. В результате пассажир скончался до приземления воздушного борта. Медик на борту попытался реанимировать мужчину, но безрезультатно.

«Он почувствовал себя плохо еще перед вылетом, но все-таки решил лететь. На борту был медик, возможно, даже врач. Он проводил все время до посадки реанимационные действия, но это не помогло», — сообщил NGS55.RU главврач омской станции скорой помощи Максим Стуканов.

Самолет сел на запасную полосу. В омском аэропорту прибытия воздушного борта ожидала бригада скорой медицинской помощи на реанимационном автомобиле.

После вынужденной посадки самолет продолжил авиаперелет в Москву. В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Источник: NGS55.RU
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