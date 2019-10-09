Международный форум «Живая традиция» пройдет в Москве с 5 по 10 ноября

Москва, 9 октября. Международный общественно-культурный форум «Живая традиция», посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери, состоится в Москве с 5 по 10 ноября. Организатором мероприятия выступает Российский фольклорный союз, который в 2019 году отмечает свое 30-летие.

Как отметили организаторы форума, «Живая традиция» — визитная карточка не только Российского фольклорного союза, но и всей корневой культуры РФ.

«Это смотр жизнестокойкости, праздник народной культуры; это встречи артистов, фольклористов, этнологов, филологов, культурологов, искусствоведов, педагогов, всех, кто сохраняет самобытность и оригинальность культурного многоцветья России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за годы проведения форума участие в мероприятии приняли фольклорные коллективы и специалисты по традиционной культуре почти из всех регионов страны. В 2019 году в форуме примут участие детские фольклорные коллективы, в том числе победители конкурса «Наследники традиций», который с 2016 года проходит в Артеке при участии Российского фольклорного союза. Мероприятия форума пройдут в центре дизайна Аrtplay, Центральном Доме журналистов, в Большом зале ДК Московского института стали и сплавов и на других площадках.

В Год театра один из дней форума будет посвящен этнотеатру. Посетители смогут увидеть уникальные проекты народного театра на современной сцене. Гостей и участников «Живой традиции» также ждут вечерки, дискуссионные площадки, традиционная выставка-ярмарка ремесел, творческие мастерские и гала-концерт участников форума.