В Болгарии отслужили молебен о здравии Владимира Путина. Колонка Владимира Тулина

В крупнейших городах Болгарии прошли праздничные мероприятия в честь 67-летия президента Российской Федерации Владимира Путина. Несмотря на информационную блокаду болгарских СМИ, они активно обсуждаются в социальных сетях.

В столице Болгарии Софии отпраздновать событие люди собрались на центральной площади Александра Батенберга перед крупнейшим храмом страны — собором Святого Александра Невского. Плакаты в честь российского президента прикрепляли прямо к автомобилям, некоторые пришли с хоругвями. Выступавшие много говорили о деятельности Владимира Путина на международной арене и особенно подчеркивали его роль как крупнейшего миротворца, предотвратившего и потушившего вооруженные конфликты в Европе и Азии. Жители Софии и гости столицы скандировали поздравления с днем рождения, а также: «Путин в мире номер один!», «Путин Болгарии друг и брат!», «Бог и Путин спасут православных!»

Во втором по величине городе Болгарии Пловдиве торжества прошли в православном храме Николая Мирликийского Чудотворца. Это самый новый храм в Пловдиве и крупнейший построенный в Болгарии после Второй мировой войны.

У этого храма интересная история. В 2009 году болгарский бизнесмен Кирил Василев, собственник фирмы «Хелиос Метал», увидел в украинском городе Николаеве одноименный храм, который поразил его своей красотой. Он решил создать такой же на своей родине. Однако митрополиту Пловдивскому Николаю не понравилось, что храм на Украине построен очень экономно и имеет маленькие размеры. Он потребовал, чтобы храм в Пловдиве был в 2,5 раза больше, и Кирил Василев согласился.

В строительстве храма принимали участие специалисты из России. Они монтировали небесно-синие плиты и 36 золотых звезд на его металлическом куполе. Внешняя облицовка храма была осуществлена в русских традициях с использованием белого, синего и золотого цветов, и завершили ее Екатерина и Андрей Тоцкие из Волгодонска. Храм был освящен в святой для всех россиян независимо от вероисповедания день — 9 мая 2015 года.

Так как храм фактически стал символом славянского единства, то активные русофилы Пловдива Венелина и Карамфил Воденичаровы именно в нем решили заказать молебен о здравии президента России. Священнослужители с радостью пошли навстречу, и молебен провели оба священника — Георгий Аврамов и Милан Георгиев.

Присутствующие могли видеть необычную картину, когда между священными книгами и иконами лежали портреты президента нашей страны. Рядом была копия Самарского знамени, под которым болгарские ополченцы воевали в рядах русской армии во время войны за освобождение Болгарии 1877–78 годов. После молебна русофилы Пловдива еще долго не расходились и, выйдя из храма, вспоминали оба освобождения их страны русской армией, а также тесное сотрудничество между нашими странами во времена социализма. Обсуждали они и будущее Болгарии, в котором огромная роль отводилась России и ее президенту.