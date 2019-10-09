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Пушков оценил решение Нидерландов изучить роль Украины в крушении MH17

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Пушков оценил решение Нидерландов изучить роль Украины в крушении MH17

Москва, 9 октября. Киев может столкнуться с определенными последствиями после решения парламента Нидерландов изучить роль Украины в произошедшем в 2014 году крушении малайзийского Boeing. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Власти Голландии не хотели расследовать роль Украины в гибели Боинга MH17, но на этом настаивает парламент. С Украины могут снять статус «неприкосновенной» страны», — написал сенатор.

Подписчики Пушкова также поделились своим мнением по поводу решения парламента Нидерландов.

«Давно пора. О, сколько открытий чудных узреем мы», — отметила лана лана.

«У англосаксов нет понятия справедливость, правда, есть «выгода»! Что выгодно сейчас, то и будет «правдой» сейчас», — написал Баюн.

«Если примут к рассмотрению данные по делу российской стороны, вердикт будет очевиден. Сила в правде», — прокомментировал maxim.

Напомним, крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Самолет был сбит зенитной ракетой, сообщает Infox.ru. Жертвами трагедии стали все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Пушков оценил решение Нидерландов изучить роль Украины в крушении MH17

Расследованием инцидента занималась Совместная следственная группа (ССГ), которая практически сразу безосновательно обвинила в случившемся Россию. Российская сторона неоднократно пыталась оказать содействие в расследовании, рассекретив, в частности, важные документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили самолет, не стояла на вооружении РФ. При этом следователи проигнорировали массу доказательств, представленных Россией. Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы ССГ, заявив, что расследование изначально было политизированным.

Ранее парламент Нидерландов потребовал изучить роль Украины в крушении рейса МН17, сообщает телеканал «360». По мнению парламентариев, Киев должен объяснить, почему воздушное пространство над востоком страны, где в тот момент происходил конфликт, не было закрыто, пишет НСН.

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Источник: Twitter
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