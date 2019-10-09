Пушков оценил решение Нидерландов изучить роль Украины в крушении MH17

Москва, 9 октября. Киев может столкнуться с определенными последствиями после решения парламента Нидерландов изучить роль Украины в произошедшем в 2014 году крушении малайзийского Boeing. Таким мнением поделился член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Власти Голландии не хотели расследовать роль Украины в гибели Боинга MH17, но на этом настаивает парламент. С Украины могут снять статус «неприкосновенной» страны», — написал сенатор.

Подписчики Пушкова также поделились своим мнением по поводу решения парламента Нидерландов.

«Давно пора. О, сколько открытий чудных узреем мы», — отметила лана лана.

«У англосаксов нет понятия справедливость, правда, есть «выгода»! Что выгодно сейчас, то и будет «правдой» сейчас», — написал Баюн.

«Если примут к рассмотрению данные по делу российской стороны, вердикт будет очевиден. Сила в правде», — прокомментировал maxim.

Напомним, крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Самолет был сбит зенитной ракетой, сообщает Infox.ru. Жертвами трагедии стали все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Расследованием инцидента занималась Совместная следственная группа (ССГ), которая практически сразу безосновательно обвинила в случившемся Россию. Российская сторона неоднократно пыталась оказать содействие в расследовании, рассекретив, в частности, важные документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили самолет, не стояла на вооружении РФ. При этом следователи проигнорировали массу доказательств, представленных Россией. Отметим, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы ССГ, заявив, что расследование изначально было политизированным.

Ранее парламент Нидерландов потребовал изучить роль Украины в крушении рейса МН17, сообщает телеканал «360». По мнению парламентариев, Киев должен объяснить, почему воздушное пространство над востоком страны, где в тот момент происходил конфликт, не было закрыто, пишет НСН.