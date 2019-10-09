Эксперты дали советы, как сэкономить в путешествиях

Москва, 9 октября. Специалисты сервиса OneTwoTrip дали советы, как отдохнуть в путешествии с минимальными тратами. Эксперты провели опрос среди 1 271 пользователей сервиса и выяснили, какие лайфхаки помогают сэкономить во время отдыха.

79% опрошенных ищут авиабилеты по близлежащим направлениям, чтобы найти выгодные рейсы. Также среди респондентов популярно сравнение цен на путешествие разными видами транспорта (69%) и проверка стоимости перелета в соседние даты (так экономят 79,5% туристов).

Сэкономить позволяет оплата гостиницы сразу после бронирования, а не при заселении в номер. Цены зачастую оказываются ниже, а также путешественникам иногда удается выиграть за счет колебаний курса валюты. 48% опрошенных сообщили, что смогли таким образом сэкономить во время отдыха.

Кроме того, путешествие можно сделать бюджетнее и интереснее за счет составных маршрутов. Например, при планировании отдыха в Барселоне дешевле лететь из Москвы в Мадрид, а после добраться до конечной точки поездом. 45% респондентов отмечают выгоду таких маршрутов.

Часть лайфхаков малоизвестна. Например, авиабилеты иногда выгодно покупать во вторник, так как в среду авиакомпании корректируют цены с учетом изменения курса валют. Также опытные туристы стараются бронировать отели с возможностью бесплатной отмены, а после следят за его стоимостью. Если она снижается, то они перебронируют номер по выгодной цене.

Также помогает сэкономить программа лояльности. Оплачивать частично или полностью билеты или номера в отелях можно милями или бонусами. Специалисты OneTwoTrip рекомендуют при поиске билетов или отеля использовать режим «инкогнито» — есть вероятность, что покупка обойдется дешевле.