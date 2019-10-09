Россия замаскирует свои космические аппараты от спутников-шпионов

Москва, 9 октября. Роскосмос получил патент на маскирующийся космический аппарат. Он может менять свою форму при приближении иностранного спутника-шпиона.

Отметим, что Минобороны РФ неоднократно сообщало об интенсивных перемещениях американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите. Теперь благодаря изобретению «космической невидимки» российские аппараты можно будет обезопасить от нежелательных осмотров, прослушек и даже перехвата данных.

Согласно пояснению к патенту, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, предполагается создать панели солнечных батарей, которые могут трансформироваться из плоского состояния в полусферу, что снижает площадь отражающей поверхности и общую заметность космического аппарата. Это может помешать проведению инспекции иностранных спутников и увеличивает живучесть защищаемого космического аппарата.

Уточняется, что солнечные панели снова принимают плоское состояние, как только спутник-инспектор отдается на безопасное расстояние. Авторы патента подчеркивают, что техническая возможность реализации и практическая значимость изобретения не вызывает сомнений, уточняет РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно о перебазировании в Россию из США плавучего космодрома «Морской старт». Как сообщала НСН, накануне с платформы было снято все оборудование американского и украинского производства. Теперь ведутся переговоры с Госдепом, который должен выдать разрешение на перемещение объекта на Дальний Восток.





