Комитет по разведке Сената США выпустил вторую часть расследования о российском «вмешательстве» в американские президентские выборы в 2016 году. В нем сенаторы пришли к выводу, что некие русские «хакеры» якобы негативно влияли на репутацию Хиллари Клинтон и помогали Дональду Трампу. Однако данные расследования противоречат докладу экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера, в котором уже было установлено отсутствие связей между президентом Трампом и властями РФ.

В США выпуском новой части расследования просто «растягивают удовольствие», потому что больше им показать нечего, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов, комментируя опубликованный комитетом по разведке документ.

В докладе комитета Сената США также говорится, что действия «хакеров» в социальных сетях в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.

Андрей Климов считает, что вторая часть расследования — это «типичная разборка» внутри США. Он подчеркивает, что ничего нового в этом докладе быть не может.

«В США сочиняют друг против друга всякие небылицы. Ничего нового, как бы там оно ни называлось. Тем более «комитет по разведке США» — звучит красиво, но я видел, что вблизи это довольно грустное зрелище. У меня есть опыт общения с этим комитетом в прошлом. Ничего там серьезного и солидного по большому счету нет. Они только раздувают щеки, вот и все. Идет типичная внутренняя разборка», — заявил Климов в беседе с Федеральным агентством новостей.

В США говорят о победе Трампа на выборах только негативно, так как там число демократов больше, отмечает сенатор. По его словам, вся эта история с вмешательством в выборы была создана в штабе демократов, говорит сенатор.

«Они растягивают удовольствие, потому что больше показать нечего. Даже если кто-то что-то сделал в России, Австралии, Зимбабве, то как это может повлиять на исход выборов в огромной стране с сотнями миллионов избирателей?» — говорит член Совфеда.

К импичменту Трампа подвести не получится, полагает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Трамп очень сильно укоренился сейчас, технически импичмент невозможен. Этими докладами перед выборами [демократы] хотят нанести Трампу имиджевый ущерб, а также напомнить, что он «нелегитимно» избранный президент США», — сообщил Блохин.

Политолог напомнил, в расследовании экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера никаких реальных доказательств влияния России на результаты выборов в США представлено не было.

«Они разыгрывают «русскую карту». Это необходимо США, чтобы поддерживать миф о российской угрозе, целью которого является подрывание электорального процесса в стране», — рассказал американист.

Некое «Агентство интернет-исследований» фигурировало в расследовании экс-спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера и внесено в санкционные списки за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

Доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года Роберт Мюллер опубликовал 18 апреля. В нем бывший спецпрокурор был вынужден признать, что связь Трампа с Россией подтвердить не удалось.

Москва неоднократно отвергала голословные обвинения Вашингтона во «вмешательстве» в выборы в 2016 году, указывая на отсутствие доказательств. В Кремле подчеркивают, что не пытались повлиять на ход выборов в США.

Расследование, завершившееся провалом, обошлось налогоплательщикам США в более чем 30 миллионов долларов. По итогам бессмысленной работы Мюллера не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.