Дамаск, 9 октября. Террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1, деятельность которой запрещена в России, продолжает препятствовать мирным жителям проходить через гуманитарный коридор «Абу-Духур» в юго-восточной части провинции Идлиб. Этот коридор был открыт сирийской правительственной армией в сотрудничестве с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии 26 дней назад.Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источники в Идлибе сообщили, что террористы «ан-Нусры» и союзные им группировки пытаются использовать гражданские лица в качестве живого щита в сложившейся в регионе ситуации. Напомним, что сирийская армия в сотрудничестве с российской авиацией продолжает вести масштабную антитеррористическую операцию в регионе.

Источники также указали, что граждане настойчиво пытаются выбраться с территории, находящейся под контролем террористов в Идлибе. В первую очередь это связано с ухудшением гуманитарной ситуации, сложившейся в результате действий террористических групп. В данный момент боевики осуществляют круглосуточное наблюдение за дорогами, ведущими к коридору «Абу-Духур», и арестовывают всех тех, кто пытается пойти в коридор. Кроме того, они осуществляют монополию на продовольствие с целью запугать мирных жителей и заставить их оставаться под его командованием.

Ранее сирийские власти в сотрудничестве с российской стороной открыли контрольно-пропускной пункт для тех, кто желает покинуть районы, контролируемые террористами, и вернуться в свои деревни и города, освобожденные армией. Дамаск оборудовал этот переход всеми необходимыми средствами, чтобы обеспечить выход гражданских лиц, а затем доставить их на автобусах в центры временного размещения со всем необходимым, предоставить им базовую помощь и вакцины для детей.

Ранее сообщалось, что после восстановления безопасности и стабильности в сирийской провинции Хомс, которая была освобождена благодаря усилиям Сирийской арабской армии (САА), жители Кусейра активно возвращаются в родные дома. Возвращение беженцев проходит в рамках социальной программы сирийского правительства по возвращению беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.