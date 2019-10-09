Тяжелобольная Заворотнюк продолжит лечение в другой клинике

Москва, 9 октября. Актрису Анастасию Заворотнюк накануне выписали из элитного частного медицинского центра, однако домой она не попала — тяжелобольную женщину перевели в другую частную клинику.

После выписки из больницы на улице Щепкина звезда телесериала «Моя прекрасная няня» отправилась в палату другого медицинского центра, где проходят процедуру восстановления тяжелобольные пациенты.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате заболевания у актрисы развился парез правой части тела, а также парализована рука. Заворотнюк не может передвигаться без помощи окружающих.

Актрисе в числе восстановительных процедур назначили занятия в зале эрготерапии, а также специальные водные процедуры. Неподалеку от медцентра круглосуточно дежурит скорая помощь.

Врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов предположил, что актрису могли выписать из частной клиники на улице Щепкина по двум причинам.

Слухи о болезни актрисы стали распространятся из-за того, что она в течение долгого времени не появлялась на публике. Данные о диагнозе актрисы по-прежнему не подтверждены официально. СМИ сообщали о борьбе Заворотнюк с раком мозга и многочисленных серьезных операциях, перенесенных женщиной. Ранее корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с концертным директором актрисы Станиславом Христовым и обсудил состояние здоровья Заворотнюк.