Глава Общественной палаты ДНР — о будущем Донбасса и сотрудничестве с Россией​​​​​​​

Несмотря на войну, идущую в Донбассе уже шестой год, в регионе развиваются не только армия и государственные структуры. Недавно в Донецкой и Луганской народных республиках появились свои общественные палаты. Федеральное агентство новостей пообщалось с председателем ОП ДНР Александром Кофманом.

— С чего для вас началась «Русская весна»?

— С первой «оранжевой революции» в 2004 году, когда стало понятно, что кучмовский тезис «Украина — не Россия» набирает обороты и будет иметь далеко идущие последствия, несмотря на провальную политику Виктора Ющенко. Он вполне успешно реализовал все возможное для раскола между Украиной и РФ.

Произошла массовая миграция жителей западных регионов Украины в центр и на восток и занятие ими определенных должностей, в том числе в бизнес-процессах. И в итоге замещение жителем Западной Украины русскоязычного патриотически настроенного жителя среднего достатка восточного или центрального региона дало свои результаты в 2013-2014 годах. В этот момент на востоке страны — по умолчанию пророссийских Днепропетровске, Одессе и т. д. — почему-то возникли проукраинские силы, которые ранее никогда там не наблюдались.

Это, кстати, привело к тому, что на данный момент западные регионы куда более лояльно относятся к существованию республик Донбасса, нежели центр Украины. Или такой пример: националисты Днепропетровска или Киева гораздо более агрессивно к нам настроены, потому что жители Западной Украины больше озабочены работой, контрабандой и пр.

Второй Майдан только усилил начавшуюся в 2004 году «Русскую весну», когда стало понятно, что Украина раскалывается на части.

— Насколько велика была в происходившем во время Майданов внешняя компонента — участие западных фондов и т. д.? Был этот элемент решающим или нет?

— На мой взгляд, это было решающим только в плане финансирования. Безусловно, долго поддерживать такую толпу на Майдане без серьезных финансов, без внешних денежных вливаний было бы невозможно. Идеология? Да откуда она на той стороне… Разве что в самых низах, да и то преступная, фашистская. А в украинских верхах на повестке дня лишь вопрос финансовых операций.

Естественно, нельзя отрицать, что западная поддержка там была, более того — она продолжается до сих пор. И когда мне говорят, что можно победить Украину экономически, я всегда скептически улыбаюсь, потому как сколько денег потребуется, столько им и «нарисуют». Потребуют еще несколько триллионов долларов, значит, США нарисуют. А мы, к сожалению, будем вынуждены воспринимать эти бумажки как полноценный платежный инструмент.

Пока и РФ, и Европа будут воспринимать доллар как средство оплаты, ситуация не изменится. Внушают надежду идущие сейчас процессы по замещению валюты оплаты в расчетах с Китаем, Турцией и др.

— Вернемся к донбасской тематике… Часто приходится читать в украинских источниках, что за событиями 2014 года стояла Россия. Как вам кажется, так ли это?

— В 2014 году не было никакой инициативы России! Это была исключительно инициатива снизу со стороны жителей региона. Единственное, что делала РФ, — это максимально пыталась сперва замирить стороны, а потом помочь гуманитарно Донецкому и Луганскому регионам — ДНР и ЛНР. Гуманитарные конвои в 2014 году спасли от голода практически погибавший, оказавшийся в полном кольце, без электроэнергии, водоснабжения и многого другого Луганск и поддержали Донецк, который не так страдал в тот период.

Только прорыв конвоев тогда спас ситуацию! Это была исключительно гуманитарная миссия, с которой Россия успешно справилась. И до сих пор РФ поддерживает нас исключительно на политической и переговорной аренах. Но не военной!

— Как вам кажется, на момент февраля-марта 2014 года можно ли было избежать катастрофы, войны, всего, что произошло?

— Для меня точкой невозврата стали 2 мая в Одессе и 9 мая в Мариуполе [2014 года]. Когда начали массово гибнуть мирные люди. Вот тогда стало понятно, что украинские переворотчики, я их до сих пор не хочу называть властью, пойдут на любые действия ради достижения своих целей.

До этого, если бы Украина согласилась на федерализацию наших регионов, можно было бы о чем-то говорить. После 2 мая даже я, один из самых ярых сторонников федерализации, больше о ней не заикался.

— А сейчас как вы видите будущее республики — в составе Украины, в качестве независимых государств или же их путь, как говорил Александр Захарченко, в Россию?

— Я очень надеюсь на то, что минский процесс и «формула Штайнмайера» — окончательный гвоздь в крышку гроба нынешней, еще националистической, еще агрессивной, еще воюющей Украины. Как пойдет процесс переформатирования, я об этом пока говорить не готов. То ли это произойдет путем окончательного распада страны, то ли путем вооруженного переворота со стороны нацистов, который сейчас готовится в центре Киева, там есть все предпосылки для третьего Майдана, то ли еще каким-то путем. Но в любом случае прежней Украина больше не будет.

Даже если Киев избежит третьего Майдана, посыплется так называемый «парад суверенитетов», который когда-то пришлось пережить Советскому Союзу. Ведь если Донбассу можно объявить себя территорией с особым статусом, то почему нельзя западным регионам?!

В составе нынешней Украины ДНР и ЛНР не будут никогда! И, конечно же, наш путь — это путь в Россию! Но очень хочется, чтобы этот путь мы прошли вместе со всеми теми, кто участвовал в референдуме 2014 года. То есть с жителями нынешних оккупированных территорий, которые сейчас приезжают в Донецк и Луганск бесплатно получать лечение, за которое они вынуждены платить на той территории. А еще лучше — вместе с теми областями, которые нас поддерживают.

Своей Родиной я считаю не только Донецк, но и Одессу, и Харьков, и Запорожье, и Днепропетровск, несмотря на то, что в последние несколько лет туда понаехала пронацистская шваль.

— Александр Игоревич, учитывая, что идет война и некоторые меры дисциплины жизненно необходимы, насколько сильна в ДНР роль гражданского общества?

— Я напомню, что в 2014 году именно это самое гражданское общество ДНР и создало! Поэтому о его слабости говорить точно не приходится. Просто, на мой взгляд, в период военных действий общество должно научиться регулировать само себя. То есть решать ряд возникающих проблем без привлечения государства.

Для этого и была создана Общественная палата ДНР. Во-первых, как связь между обществом и властью, а во-вторых, как инструмент саморегулирования.

Я приведу пример — при ОП ДНР созданы Совет лиц с ограниченными возможностями и Совет по работе с волонтерскими движениями. Эти два совета, взаимодействующие между собой, решают львиную долю вопросов, которые в мирное время упали бы на государство. Это только один из примеров!

Согласно Конституции, власть в республиках, да и в России, кстати, тоже, принадлежит народу. И, учитывая те договоры, которые сейчас ОП ДНР и ЛНР заключают с аналогичными структурами в РФ, мы как раз и наблюдаем тот процесс реальной интеграции с российским пространством, о котором все это время говорим. Ведутся консультации, проводятся совместные мероприятия.

Но, повторюсь, главное направление сейчас — консолидация и саморегулирование общества. Как пример — есть же у нас инвалиды, есть дети-сироты, есть ветераны. И есть чуть более защищенная, но очень заслуженная часть общества — военнослужащие. Общественная палата выступила с инициативой о том, чтобы все эти категории могли бесплатно посещать кинотеатры. Казалось бы, мелочь… Мы собрали всех директоров кинотеатров, провели совещание. Ни один из них не отказался! И теперь любой инвалид или ребенок-сирота по предъявлении соответствующего документа могут бесплатно посетить кинотеатр.

В случае с военнослужащими пошли другим путем. Пройти можно не по предъявлении военного билета, а предоставив Управлению Народной милиции ДНР большое количество контрамарок. Потому что солдат, пришедший в увольнительную, не факт, что захочет идти в кино. Зато с удовольствием сходит его ребенок!

Понятно, что на фоне всеобщих проблем это мелочь. Но это достаточно приятная мелочь, и, если из таких мелочей будет состоять наша жизнь, наверное, нам будет гораздо легче жить.

— Какие отношения у ОП ДНР с официальными структурами, с республиканскими властями, с руководством?

— Согласно закону об Общественной палате, мы можем присутствовать на всех совещаниях, на всех заседаниях правительства и местных органов власти. И я бы, конечно, не стал использовать слово «контролировать», но тем не менее мы можем отслеживать их деятельность, давать экспертную оценку тем или иным процессам и доводить ее до руководства республики. Поэтому все органы власти относятся к нам с должным вниманием и уважением.

— У ОП РФ есть такая функция, как нулевое обсуждение законодательных инициатив. Есть ли такая функция у ОП ДНР?

— Конечно. Буквально недавно мы закончили обсуждение внесения изменений в законопроект о местном самоуправлении. Озвучили несколько, на мой взгляд, ценных замечаний и предложений. И когда закон будет приниматься Народным советом, они, конечно же, будут учтены. Кроме того, готовится ряд предложений на экономическом направлении. Экспертные функции мы выполняем в том же объеме, как и социальные. Проводим заседания рабочих групп, комиссий и т. д. Собственно, в этом отношении мы ничем не отличаемся от ОП РФ.

— С нашей федеральной Общественной палатой налаживаете отношения? Планируете ли пригласить в гости в ДНР ее главу Валерия Фадеева?

— Естественно, планируем! Обязательно пригласим. Просто на данном этапе мы развиваем отношения шаг за шагом. Пока подписываем договоры с региональными общественными палатами РФ. Уже подписаны соглашения с ОП Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. В начале ноября планируется подписание договора со Смоленском… В обозримом будущем — подписание с Северной Осетией, возможно, Красноярским краем и ХМАО. И, когда будет сформирован определенный пул регионов России, мы, естественно, выступим с инициативой подписания соглашения с ОП РФ. Но, думаю, все нужно делать постепенно.

— Поделитесь, пожалуйста, в чем заключается сотрудничество с общественными палатами регионов России?

— В первую очередь это, конечно, обучение нашей, достаточно молодой, Общественной палаты. У ОП РФ опыт общественной работы гораздо больше. Помимо этого, совместные мероприятия, возможно, совместная деятельность экспертных советов. Сотрудничать планируем максимально плотно!

— И, наверное, уже подытоживая, расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь ярком, интересном проекте ОП ДНР. Что уже было проведено или планируется.

— Рассказывать о своих планах, на мой взгляд, несколько опрометчиво. Но о чем я могу с гордостью говорить, так это о прошедшем буквально две недели назад фестивале фантастики «Звезды над Донбассом», который состоялся в Донецке с 26 по 30 сентября. На это мероприятие съехались писатели-фантасты со всех регионов России — вся элита! В Донецке прошел полноценный конвент.

Учитывая, что на Украине последний конвент, харьковский «Звездный мост», прошел в 2011 году и с тех пор литературные конвенты у них проводятся без привлечения писателей из России, я считаю, что мы перехватили пальму первенства.

Наверное, один из основных признаков цивилизованного общества — литературный фестиваль — переместился с Украины на территорию Донбасса. Думаю, это на данный момент один из самых успешных и самых нужных проектов Общественной палаты. Это полноценный конвент. По его результатам писатели-фантасты уже готовят сборник. Более того, этот фестиваль планируется сделать ежегодным.