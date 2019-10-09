Росконтроль назвал самую качественную соленую селедку

Москва, 9 октября. Эксперты Росконтроля протестировали несколько образцов соленой сельди. Для исследования выбрали рыбу брендов «Каждый день», «Балтийский берег», «%» (собственная торговая марка сети «Верный»), «А’море» и «Русская рыбная фактория». По итогам исследования специалисты назвали производителя, который поставляет самую качественную соленую селедку, а также рассказали о выявленных нарушениях в продукции других марок.

Как отмечается в сообщении на сайте «Росконтроля», сельдь проанализировали по более чем 50 параметрам качества и безопасности. Эксперты изучили соответствие продукции заявленной маркировке, в том числе соответствие фактической пищевой ценности по массовой доле жира, белка, углеводов. Также было проведено микробиологическое исследование, в том числе на плесени, дрожжи и на наличие токсичных соединений. Специалисты замерили количество добавленной соли, уровень консервантов, а группа дегустаторов оценила органолептические свойства выбранной для анализа продукции.

По итогам исследований выяснилось, что в образцах сельди марок «Балтийский берег», «%», «А’море» и «Русская рыбная фактория» было выявлено достаточно высокое содержание консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты. Ее количество превышало допустимый уровень для соленой рыбы. Формально это является нарушением, однако, отметили в Росконтроле, образцы были герметично упакованы, а значит, могут рассматриваться как пресервы и при соблюдении норм маркирования продукции количество консервантов будет соответствовать нормативу. В связи с этим продукцию марок «Балтийский берег», «%», «А’море» и «Русская рыбная фактория» занесли в список товаров с замечаниями из-за некорректной маркировки.

«Только один товар эксперты могут порекомендовать к покупке. Это сельдь бренда «Каждый день». Образцы «Балтийский берег», «%», «А’море», «Русская рыбная фактория» добавлены в список товаров с замечаниями», — отметили в Росконтроле.

Ранее эксперты Росконтроля протестировали несколько образцов куриных крыльев. Проверку на безопасность не прошли бренды «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство»: в их продукции был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой.