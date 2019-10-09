ФСБ и СК РФ задержали брата и сестру, собравших более 6 млн рублей для ИГИЛ

Москва, 9 октября. Сотрудники ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом задержали брата и сестру, которые собрали в России более 6 миллионов рублей для финансирования террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как полагает следствие, с февраля 2015 года 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра, находясь на территории Кабардино-Балкарии, собирали через Интернет деньги для террористов. Злоумышленники создали специальную группу в Telegram, а финансовые средства собирали под видом благотворительности. Отмечается, что деньги переводились за границу, а затем использовались для совершения террористических преступлений в Сирии.

Преступники вели деятельность на территории девяти российских регионов: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области. Остановить злоумышленников удалось благодаря совместным действиям ФСБ России и Федеральной службой финансового мониторинга. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование дела ведет ГУ СК РФ по Москве. Следователи одного из отделов столичного СК совместно с сотрудниками ряда подразделений ФСБ провели более 90 обысков в домах лиц, которые являлись контрагентами фигурантов уголовного дела. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли около 60 банковских карт, порядка 6 тысяч долларов, 10 мобильных устройств, планшеты, ноутбуки, а также литературу экстремистской направленности. Расследование дела продолжается.

Ранее в Сахалинской области осудили двух сторонников ИГИЛ1 (запрещена в РФ), которые планировали совершить теракт. Их задержали в апреле 2017 года. Злоумышленники получили по 11 лет колонии строгого режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.