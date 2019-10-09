Москва, 9 октября. Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе, видеозаписи с турецкими войсками опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и канал RT.

На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику. На одном из роликов запечатлены танки M60 и бронетранспортеры M113. Военная колонна примерно из 130 автомобилей была замечена при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа. На видео сняты бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерия.

Ранее сообщалось, что войска турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ждут начала турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Операция по созданию на севере Сирии так называемой «зоны безопасности» будет начата в ближайшее время и получит название «Источник мира». Новая военная операция турецких войск на севере Сирии, разумеется, немедленно получила свой хэштег в социальных сетях: #BarısPınarıHarekatı.

Накануне США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии. Об этом говорилось в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не будет участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.