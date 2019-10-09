Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница нашла новую работу

Москва, 9 октября. Бывшая начальница пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка местных жителей, устроилась на новое место работы.

Экс-чиновница назначена на пост заместителя директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», пишет «Пятый канал».

Директор музея Владимир Тихонов сообщил, что Алашкевич достаточно квалифицирована для указанной должности, поэтому была принята на работу в учреждение.

В конце лета 2019 года в Интернете появилась аудиозапись, на которой якобы Алашкевич в оскорбительной форме отзывается о жителях Тулуна. Женщину не устроил внешний вид пострадавших от паводка во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Чиновница отрицала свою причастность к записи, назвав ее фальшивкой.

Было организовано служебное расследование, запись была отправлена на экспертизу. Результаты не были обнародованы, но чиновница извинилась перед жителями Тулуна, а после уволилась с занимаемой должности.

В конце июня в Иркутской области из-за паводка погибли 25 человек, еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Подтопленными оказались более 100 населенных пунктов, а также 49 дорог. Порядка 39 тысяч человек пострадали.