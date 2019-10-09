Глава Минэнерго США предрек Киеву роль экспортера газа

Вашингтон, 9 октября. Министр энергетики США Рик Перри предположил, что в скором времени Украина сама будет добывать газ и станет поставщиком для соседей.

Глава Минэнерго США после встречи с украинским министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем разместил в своем профиле социальной сети Twitter сообщение о возможном новом газовом статусе Киева.

Engaging trilateral meeting with Ukrainian Energy Minister

Oleksii Orzhel and Polish Deputy Energy Minister Tomasz Dąbrowski. The United States strongly supports Ukraine and Poland’s effort to enhance regional energy security. pic.twitter.com/watnvey01U — Rick Perry (@SecretaryPerry) October 7, 2019

Рик Перри предположил, что Украина может стать поставщиком газа благодаря расширению сети международных газопроводов. Также украинский политик отметил, что доступ поставщиков к украинским газохранилищам будет благоприятно влиять на рост коммерческой активности.

«США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности», — заявил Перри.

Ранее Перри требовал от Киева увеличить число американских представителей в составе совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз». Глава Минэнерго США также предложил свои кандидатуры из числа руководителей компаний, расположенных в его родном штате Техас.

Украина прекратила закупать у России газа в ноябре 2015 года. При подготовке к отопительному сезону власти Киева закачивают в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Также в интервью Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков сообщил, что руководство «Нафтогаза» сделает все для того, чтобы сорвать переговоры по продлению транзита российского газа в Европу в 2020 году.