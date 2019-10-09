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Глава Минэнерго США предрек Киеву роль экспортера газа

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Глава Минэнерго США предрек Киеву роль экспортера газа

Вашингтон, 9 октября. Министр энергетики США Рик Перри предположил, что в скором времени Украина сама будет добывать газ и станет поставщиком для соседей.

Глава Минэнерго США после встречи с украинским министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем разместил в своем профиле социальной сети Twitter сообщение о возможном новом газовом статусе Киева.

Рик Перри предположил, что Украина может стать поставщиком газа благодаря расширению сети международных газопроводов. Также украинский политик отметил, что доступ поставщиков к украинским газохранилищам будет благоприятно влиять на рост коммерческой активности.

«США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности», — заявил Перри.

Ранее Перри требовал от Киева увеличить число американских представителей в составе совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз». Глава Минэнерго США также предложил свои кандидатуры из числа руководителей компаний, расположенных в его родном штате Техас.

Украина прекратила закупать у России газа в ноябре 2015 года. При подготовке к отопительному сезону власти Киева закачивают в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Также в интервью Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков сообщил, что руководство «Нафтогаза» сделает все для того, чтобы сорвать переговоры по продлению транзита российского газа в Европу в 2020 году.

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