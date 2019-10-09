Курды заявили, что окажут вооруженное сопротивление Турции на севере Сирии

Дамаск, 9 октября. Курдские формирования, которые входят в состав «Демократических сил Сирии» (SDF), окажут вооруженное сопротивление Турции при попытке вторжения ее войск на север Сирии. Об этом заявил командир курдов в составе SDF Мазлум Кобани.

«Мы будем сопротивляться», — заявил Кобани в комментарии американской газете The New York Times.

По его словам, курды «воюют уже семь лет», и готовы «продолжать воевать» еще столько же. По мнению Кобани, Вашингтон демонстрирует двойственность своей политики в отношении сирийских курдов, отведя войска от сирийско-турецкой границы. По мнению Кобани, «никакой двойственности» быть не должно. Командир курдов также призвал народ США «оказать давление на своих политиков и военных в целях прекращения нападения со стороны Турции».

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США вывели свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует провести операцию по созданию «зоны безопасности». Как отмечали в Белом доме, Вашингтон получил подтверждение о «скором начале» военной операции на севере Сирии и отказывается участвовать в ней или находиться поблизости от места ее проведения. Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Эрдоган заявлял, что Анкара может начать операцию на севере Сирии «в любой момент». По его словам, целью военных действий станет очистка приграничной территории от сил сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии. Анкара считает, что «Демократические силы Сирии» (SDF) непосредственно связаны с террористами из «Рабочей партии Курдистана». Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил об обеспокоенности Вашингтона возможной нескоординированной военной операцией Турции в регионе.

До этого неоднократно сообщалось, что курдские формирования находятся в Сирии практически под прямым управлением США. Под их контролем находится большая часть севера САР, где расположены одни из самых крупных в стране месторождений нефти и газа.

Напомним, Дональд Трамп отдал приказ о выведении войск США из Сирии в декабре 2018 года, однако 1 января 2019 года глава Белого дома заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода американского контингента из САР, и продлил срок выведения сил до четырех месяцев. При этом международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно, так как ее действия проводятся без согласия и координации с Дамаском и соответствующей резолюции СБ ООН.