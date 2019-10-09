Милонов призвал Генпрокуратуру бороться с пропагандой Хэллоуина в школах

Москва, 9 октября. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил обращение генпрокурору Юрию Чайке проверить российские государственные предприятия, школы и вузы на предмет пропаганды празднования Хэллоуина.

Парламентарий отметил, что праздник является «чуждым для русской культуры» и враждебным, так как в основе Хэллоуина, по словам Милонова, «лежит идея поклонения темным силам, духам и восхваление различного сатанизма», пишет «Вечерняя Москва». Особенно депутата беспокоит, что в праздновании будут принимать участие дети, неспособные оценить «нравственное наполнение действа».

«Именно их ушлые коммерсанты будут втягивать в искусственное раздувание «праздника», подогретое влиянием западного кинематографа и массовой поп-культуры», — подчеркнул Милонов.

По мнению парламентария, западные культурные ценности навязываются России с подачи «мировой закулисы», которая, как утверждает депутат Госдумы, преследует цель размыть «культурный код» нашей страны, чтобы затем «растворить народ в мультикультурном котле нового мирового порядка во главе с США», передает «Царьград». В связи с этим Милонов призвал генпрокуратуру бороться с пропагандой Хэллоуина.

«Прошу вас провести превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и иных объектов по всей стране с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде вредоносных ценностей, связанных с данным действом», — говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости письме парламентария, адресованном Юрию Чайке.

Напомним, Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября. Истоки праздника лежат в традициях древних кельтов Ирландии и Шотландии. Празднование Хэллоуина связано с переодеванием в устрашающие костюмы, а одним из главных атрибутов этого дня стала тыква с вырезанными ртом и глазами. Кроме того, в англоязычных странах на Хэллоуин дети в костюмах ходят по домам и выпрашивают сладости. При этом, как пишет «ФедералПресс», по статистике на этот праздник увеличивается количество смертельных ДТП с участием детей.