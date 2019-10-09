Благовещенск, 9 октября. Три детских сада и стадион построят в Циолковском Амурской области, расположенном рядом с космодромом «Восточный». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Эти изменения в городе предполагает долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города. Как рассказали в администрации, в городе Циолковском у космодрома «Восточный» за 10 лет построят три детских сада и стадион. Кроме того, в населенном пункте появятся современный спортивный стадион и парк Победы, единый многофункциональный центр.

Строительство «Восточного» ведется с 2011 года. Весной 2016 года с него впервые вывели на орбиту три спутника. Планируется, что в 2022 году с космодрома запустят беспилотный корабль «Федерация».

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что к работе над «Восточным» могут привлечь военных. При этом он отметил, что нынешнему подрядчику строительства второй очереди космодрома — производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань» — работа тоже найдется.

Борисов подчеркнул, что ситуация на «Восточном» не устраивает никого. Фактически сорваны работы по первой очереди, построены лишь самые необходимые объекты, благодаря которым стало возможным сделать пуски носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Но «это делается на живую нитку», темпы возведения объектов второй очереди по-прежнему не удовлетворяют.

Он обратил внимание на независящие от ПСО «Казань» напрямую факторы. Борисов напомнил, что компания участвовала в строительстве стадионов к прошедшему в России чемпионату мира по футболу, но процесс расчета с ней затянулся, и «Казань» почти не имела необходимых оборотных средств.