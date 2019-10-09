Москва, 9 октября. Всемирный банк изменил прогноз по росту экономики РФ в 2019 году с 1,2% до 1%.

Соответствующее сообщение размещено на сайте организации. На 2020 году Всемирный банк понизил прогноз с 1,8% до 1,7%, а на 2021 год — сохранил на уровне 1,8%.

В нынешнем году это уже второй пересмотр Всемирного банка по росту ВВП России в стону понижения. Свои выводы эксперты организации объясняют влиянием ряда факторов, в числе которых — сохраняющиеся санкции.

«Слабые инвестиции и рост торговли внесли частичный вклад в более низкий, чем ожидалось, рост ВВП в начале года. Производственная активность замедлилась в первом полугодии из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении нефтедобычи. Загрязнение трубопроводов, идущих в Европу, также оказало влияние на производство энергоносителей», — говорится в сообщении.

Параллельно Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в текущем году с 2,6% до 2,5%. Изменение прогноза обусловлено неопределенностью экономической политики и сокращением в сферах глобальных инвестиций и торговли.

Ухудшение прогнозов не обошло и ключевые экономики мира — США, Евросоюза и Китая. Прогноз по росту американского ВВП снизился с 2,5% до 2,3%, еврозоны — с 1,2% до 1,1%. Прогноз по росту экономики Китая также снижен на 0,1 процентного пункта и составляет 6,1%.

Как пишет «Газета.ру», Минэкономразвития РФ считает, что ВВП России по итогам нынешнего года покажет рост на 1,3%.