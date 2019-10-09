Дамаск, 9 октября. Одно из самых боеспособных соединений сирийской армии — 25-я дивизия специального назначения, известная под названием «Силы тигра» — продемонстрировало командованию и журналистам навыки контрбатарейной борьбы во время учений, состоявшихся в провинции Хама.

Командование оценило боеготовность дивизии в присутствии журналистов из России. Сирийские военные больше месяца восстанавливали боеспособность соединения после состоявшегося в августе освобождения города Хан-Шейхун в южной части провинции Идлиб: дивизия обслуживала вооружение и технику, а также пополняла запасы и обучала новобранцев.

«Командиры смогли убедиться, что мы готовы выполнить любую боевую задачу», — сообщил командир артиллерийской бригады Мансур Шахуд.

Он рассказал, что в ходе учений расчеты 152-миллиметровых орудий поразили условные цели — склады боеприпасов, линии снабжения и штаб террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Боевая подготовка артиллеристов чередовалась с демонстрацией навыков контрбатарейной борьбы.

«Разумеется, данный навык не теряет актуальности и в нынешних условиях, когда боевики из Идлиба обстреливают наши позиции», — подчеркнул Шахуд.

Контрбатарейная борьба включает в себя стрельбу с закрытых позиций по артиллерии противника, расположенной аналогично. Обычно цель удалена от линии фронта, поэтому разведчики на передовой не могу вести наблюдение за ней. Для установления координат используются беспилотники, данные со спутников и другие методы.

«Силы тигра» были сформированы в 2013 году Сухейлем аль-Хасаном. Дивизия принимала участие во всех крупных операциях сирийской армии последних лет.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Армии САР практически удалось освободить страну от контроля незаконных бандформирований. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) на территории Сирии были уничтожены при содействии военных из РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.