Москва, 9 октября. Элитный медицинский центр, в котором до недавнего времени находилась российская актриса Анастасия Заворотнюк, оформил актрису под вымышленными данными. По данным источников, Заворотнюк по состоянию на вторник была выписана из медицинского центра, где находилась с середины сентября.

Лечившая Заворотнюк клиника скрывала актрису и ее болезнь до выписки. Стало известно, что артистку перевезли домой еще в субботу, 5 октября. Актрису перевезли домой, чтобы не привлекать к происходящему слишком много внимания — видимо, в будни внимание папарацци к происходящему в медицинском учреждении намного выше.

Как пишет издание KP.Ru, Заворотнюк оформили при госпитализации под вымышленными данными, чтобы скрыть ее присутствие не только от журналистов и поклонников, но и от самих медицинских работников центра.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк сдержит обещание и даст интервью на телевидении. Врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению,опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию.

Кроме того, звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет.