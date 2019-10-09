Москва, 9 октября. Заблудившись в лесу, старайтесь не заходить на звериные тропы и вглубь незнакомой местности, заявили в МЧС России. По словам специалистов, там можно встретить опасных животных, а это чревато тяжелыми последствиями. Спасатели напомнили, что самое главное в лесу — это не терять самообладание. Как уточнили в ведомстве, если вы заблудились, нельзя паниковать и двигаться дальше.

Наоборот, нужно присесть, успокоиться и сориентироваться на местности. Можно на этом месте развести костер, дым может привлечь других людей. Если ваш сотовый телефон ловит, то нужно сразу же набрать спасателей, позвонив на «01» или «112», а также родным и друзьям.

В МЧС рассказали, как выжить заблудившимся в лесу. При отсутствии связи движение лучше не продолжать. Особенно это кается темного времени суток, когда нужно восстановить силы. Для ночевки следует выбрать сухое, возвышенное место. Нужно обязательно расположиться в открытом месте. Надежным временным укрытием могут стать навес либо шалаш. Выбор типа укрытия зависит исключительно от способностей, трудолюбия и физического состояния заблудившегося. В теплое время можно ограничиться постройкой простейшего навеса. Не следует заходить на звериные тропы, так как на них можно встретить опасных животных.

Ранее сообщалось, что семья из четырех человек заблудилась в тайге в Красноярском крае. Семья Демко, родители и две дочери, младшей из которых 10 лет, отправились в лес собирать шишки в Тюхтетском районе Красноярского края и заблудились.