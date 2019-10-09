Эксперты рассказали, как уйти от официальных автодилеров и не потерять гарантию

Москва, 9 октября. Эксперты рассказали, как отказаться от навязанного официальным автодилером послепродажного обслуживания и не потерять гарантию.

Россияне в некоторых случаях сталкиваются с хамством и обманом со стороны официальных дилеров. Владельцам автомобилей приходится переплачивать за запчасти и техобслуживание. Процедура замены тормозных колодок, моторного масла и воздушного фильтра, к примеру, в независимом автосервисе обходится в 2–7 раз дешевле, чем у «официала» отмечают эксперты.

Чтобы не переплачивать, автомобилисту советуют перед посещением дилерских центров изучить их список и расценки. По словам автомобильного эксперта Сергея Ифанова, запретить человеку уйти от официального автодилера не может никто.

«Продавец и клиент подписывают договор, несоблюдение его пунктов еще потребуется доказать в суде. Статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает связывать покупку одного продукта и услуги с обязательным приобретением другого продукта и услуги», — цитирует Ифанова газета «Известия».

Эксперт подчеркнул, что дилер не имеет права намекать на снятие автомобиля с гарантии. Закон предоставляет россиянину полное право в выборе автосервиса.

Когда автовладелец уходит от официального дилера, он должен обеспечить надлежащую эксплуатацию автомобиля и соблюдать весь регламент техобслуживания. Автопроизводитель может отказать в гарантийном ремонте только если было установлено, что поломка произошла по вине неавторизованного сервисного центра или владельца автомобиля.

Ранее Газета.ru сообщила, что Банк России предложил передать функции Российского союза автостраховщиков (РСА) в части техосмотра правительству. Регулятор отмечает, что у союза нет фактических и финансовых возможностей для проведения центров технического обслуживания автомобилей более пяти тысяч операторов ко второму полугодию 2021 года. Это может привести к потере стабильности на рынке техосмотра и ОСАГО, подчеркнули в ЦБ.