Комик рассказал о закулисье КВН

Москва, 9 октября. Бывший игрок команды Клуба веселых и находчивых, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН.

Своими воспоминаниями об участии в играх КВН Сабуров поделился в интервью на Youtube-канале «ВДудь».

«Чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег», — рассказал он.

По словам комика, в жюри, которое выставляет оценки, зачастую сидят «какие-то непонятные» люди.

«Потом эти деньги понятно кому уходят. Думаешь, а зачем я тут? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей! По мне это странно. Возможно, я ошибаюсь», — отметил юморист.

Сабуров раскритиковал современный КВН, заявив, что это «шняга», поскольку все «беззубо».

Под взносами комик подразумевал плату, которую команды платят региональным лигам, организующим игры. По словам игроков КВН, за один сезон лиги могут собрать до четверти миллиона долларов в качестве взносов.

Нурлан Сабуров — юморист из Казахстана. Он играл в КВН в студенческие годы, но широкую известность получил, став резидентом проекта Stand Up на телеканале ТНТ.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Александр Масляков-младший стал основным владельцем компании АМИК, которая выпускает КВН.