Эксперты Роспотребнадзора назвали оптимальную температуру воздуха в квартирах

Москва, 9 октября. Эксперты Роспотребнадзора назвали температуру воздуха в квартирах, являющуюся оптимальной для здоровья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты отмечают, что при слишком высокой температуре в помещении у человека снижается физическая и умственная работоспособность. Кроме того, в таких условиях возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Также оказывается негативное влияние на иммунную систему, что повышает риск заболеть простудой.

Как отмечают эксперты, если в помещении слишком холодно, то велика вероятность заболеть ринитом, бронхитом, пневмонией или ангиной. Помимо этого, при пониженной температуре усугубляется течение хронических болезней, например, заболеваний сердечно-сосудистой системы или диабета, сообщает «ФедералПресс».

В Роспотребнадзоре рассказали, что, согласно нормативам, человеку комфортно находиться в помещении, если температура воздуха составляет от 18 до 24 градусов в холодное время года или от 20 до 28 градусов в теплый период. Именно такие условия безопасны для здоровья людей.

Также в Роспотребнадзоре упомянули и о значимости определенного уровня влажности в квартирах. Так, при пониженной влажности высыхают слизистые оболочки, из-за чего вирусам становится проще проникать в организм. А при повышенной влажности образуется плесень, провоцирующая заболевания органов дыхания и аллергические реакции. Как отметили в ведомстве, следить за параметрами микроклимата в жилом помещении должны коммунальные службы и управляющие компании, передает телеканал «360».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом. Эксперты рекомендуют проходить вакцинацию, делать влажную уборку в помещениях и избегать мест с большим скоплением людей.