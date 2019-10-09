В Нидерландах призвали расследовать роль Украины по делу о крушении рейса MH17. События дня. ФАН-ТВ

Белый дом огорчил демократов Белый дом не поможет демократам США в расследовании против Дональда Трампа. В деле об импичменте президента страны нет никаких конституционных оснований. Об этом говорится в письме пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Администрация Трампа назвала последние события «политическим театром», которым демократы хотят отменить итоги выборов 2016 года. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (один из главных противников Трампа по этому делу) уже назвала заявление Белого дома предательством демократии. Напомним, что разговоры об импичменте Трампа начались после его переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп попросил его расследовать деятельность сына Джо Байдена на Украине. Демократы посчитали это недопустимым давлением и запросили у Белого дома документы в рамках «украинского досье». Но желаемого так и не получили.

Нидерланды оценят роль Украины в деле MH17 В Амстердаме грядут новые разбирательства по делу о крушении малайзийского Boeing над Донбассом 2014 года. Парламент Нидерландов требует расследовать роль Киева в этой трагедии. Об этом сообщил депутат Крис Ван Дам — по его словам, решение принято единогласно. В частности, парламентарии хотят узнать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над восточной частью страны, где шли и до сих пор идут боевые действия. Инициативу депутатов теперь рассмотрит Правительство. Напомним, что жертвами авиакатастрофы Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, стали 298 человек. Расследование ведут несколько стран: Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерланды. Эксперты из этой группы не раз говорили о причастности Москвы к крушению самолета, утверждая, что он сбит российской ракетой. Кремль назвал эти обвинения бездоказательными, а малайзийский премьер Махатхир Мохамад заявлял, что уголовный процесс изначально выстроен с целью «обвинить русских», так как ракета вполне могла быть украинской. Не исключено, что скоро в этом деле появятся новые детали.

Россия ответила WADA Еще одно резонансное расследование грядет в спортивной области. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответы России по делу о данных московской лаборатории, об этом сообщает сайт организации. Ранее министр спорта нашей страны Павел Колобков заявил, что Москва подготовила объяснения по каждому пункту о якобы допинговых махинациях. В конце месяца в Лозанне планируется встреча экспертов как со стороны России, так и WADA. Напомним, что новый скандал связан с возможным отстранением нашей сборной от Олимпиады 2020 года в Токио. Причина: якобы манипуляции с пробами в московской антидопинговой лаборатории. Впрочем, Россия считает, что никаких оснований для отстранения нет.