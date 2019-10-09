Замглавы МИД России прокомментировал отказ США в выдаче виз делегатам РФ

Москва, 9 октября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва будет строже относиться к визовым запросам США.

Ранее коллега Вершинина Сергей Рябков сообщил, что Москва рассматривает варианты ответных визовых мер против Вашингтона, но этот выбор навязан извне, поскольку визовую войну начали США. Рябков подчеркнул, что одним из возможных вариантов может стать симметричный ответ.

«У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае. Но что касается симметрии, здесь ведь речь идет о том, что не были выданы визы по линии ООН. Это специальные визы, которые выдаются, чтобы представители стран приезжали на официальные мероприятия ООН — не с какими-то другими целями, не в рамках двустороннего обмена. Поскольку штаб-квартира ООН расположена в США, стопроцентной симметричности быть не может», — отметил Вершинин.

Когда выяснилось, что США отказали в выдаче виз ряду российских делегатов, которые должны были принимать участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных наций Дмитрий Полянский предложил перевести работу комитета в режим неформальных консультаций до решения визового вопроса. Дипломат также выступил с инициативой о переносе сессии из Нью-Йорка в Европу на фоне визовой политики США.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что МИД России обвинил Вашингтон в умышленном развязывании визовой войны с целью блокировать работу Первого комитета ООН.