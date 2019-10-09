Более 50% россиян считают, что подросткам можно заводить аккаунты в соцсетях

Москва, 9 октября. Более половины россиян (55%) уверены, что подросткам (детям в возрасте 13-17 лет) можно сидеть в соцсетях, что тинэйджерам не стоит заводить аккаунты в социальных сетях считают 18% жителей России. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Специалисты в период с 21 августа по 2 сентября провели опрос о том, в каком возрасте ребенку можно заводить личный аккаунт в соцсети. Было опрошено три тысячи экономически активных россиян в возрасте 18 лет и старше из всех округов страны. В период с 23 августа по 2 сентября эксперты опросили родителей детей 7-17 лет. В выборку вошли по 500 родителей детей четырех возрастных групп во всех округах РФ.

В результате выяснилось, что россияне готовы разрешить завести аккаунт в соцсетях ребенку в возрасте 13-15 лет и 16-17 лет. Такие ответы дали 26% и 29% респондентов соответственно. Разрешение на доступ к социальным сетям в более раннем возрасте готовы дать 13% опрошенных.

Контролируют аккаунты своих детей в возрасте от 7 до 9 лет 20% родителей. За страницами своих детей 13-15 лет присматривает 60% респондентов. Доля детей, которые, по словам взрослых, не интересуются соцсетями с возрастом падает, отмечают авторы исследования. Среди ребят 7-9 лет не проявляют интерес к соцсетям 46% несовершеннолетних. В возрастной группе 16-17 лет их доля составляет всего 3%.

Согласно опросам, запретить детям регистрацию в соцсетях готовы 28% родителей 7-9-летних ребят и лишь 1% родителей подростков 16-17 лет.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и e-mail сервисов, которые передают запрещенную в России информацию. Инициатива также предусматривает административную ответственность за распространение запрещенной в РФ информации.