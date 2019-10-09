Депутаты Госдумы выступили против ограничения на выезд всем, имеющим доступ к гостайне

Москва, 9 октября. Депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев заявил, что не стоит «грести под одну гребенку» сотрудников всех спецслужб и ведомств, имеющих доступ к гостайне.

По словам Шхагошева, ввести ограничение на выезд за рубеж для всех, кто имеет доступ к государственной тайне, в виде поправки ко второму чтению законопроекта о временном ограничении на выезд из России бывших сотрудников ФСБ, невозможно.

Законопроект рассматривается сейчас депутатами Госдумы и касается бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, которым может грозить опасность за рубежом.

В ходе его обсуждения первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин высказался за то, чтобы распространить такой запрет на всех, кто имеет доступ к гостайне.

Отвечая на вопрос, можно ли подготовить соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта и распространить запрет на всех бывших сотрудников служб и ведомств, работавших с гостайной, автор проекта Шхагошев заявил, что не видит такой возможности.

«Не думаю, что это возможно. Все-таки концепция у законопроекта другая, там речь о сотрудниках ФСБ, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут попасть под недружественные действия со стороны других стран. Сегодня грести под одну гребенку всех, кто имеет отношение к гостайне, не следует», — приводит слова депутата РИА Новости.

Шхагошев подчеркнул, что риски для своих бывших сотрудников могут оценить только сами ведомства, а любая законотворческая деятельность в этой сфере должна учитывать мнения всех сторон.

«Мы даем ФСБ максимально адекватно использовать это законодательство. Главное, что этот инструмент есть, и у нас нет никаких претензий к отму, каким образом вещи исполняются спецслужбами. Они не будут сами себе «стрелять в ногу», — добавил Шхагошев.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что спецслужбы США якобы вывезли из РФ информатора, близкого к российским властям. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что ничего не знает об этой операции. Позже появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, работавшем в том числе в аппарате правительства России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации главы государства, но был уволен. Песков отметил, что его работа не предусматривала контактов с президентом. Работал ли экс-чиновник на ЦРУ, Кремлю не известно, отметил Песков.

В конце сентября «Газета.ру» сообщила, что жена и дети Смоленкова объявлены в розыск как пропавшие без вести.