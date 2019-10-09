Туристам из России предложили альтернативу отдыху в Турции

Москва, 9 октября. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкой Антальи, где отели закрыли продажу из-за высокого спроса.

По словам Барзыкина, практически все Средиземноморье сравнимо с Турцией по цене, развитию инфраструктуры и климату. Россиянам он рекомендовал рассматривать в первую очередь Кипр, а также страны Балканского полуострова.

В качестве альтернативы эксперт предложил Италию, Грецию, страны Юг-Восточной Азии и Доминикану.

Ранее появились данные, что в списке самых загруженных туристами мест Анталья занимает 16 позицию. Лидерами названы остров Пхукет в Таиланде и Пальма-де-Мальорка в Испании.

Отметим, нынешний год стал рекордным по посещению Турции туристами из России. По данным турецкого министерства культуры и туризма, в июне страну посетили более 1,03 миллиона россиян — это рекорд как минимум за последние 19 лет.

Для турецкой туристической индустрии Россия остается ключевой страной. Доля россиян в общем турпотоке в Турции достигла 22%. Занимающая второе место Германия обеспечивает лишь 10% от общего туристического потока.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что турецкие торговцы попросили Минтуризма страны пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях. По их мнению, эта система отрицательно влияет на бизнес, поскольку туристы не выходят из отелей и не тратят деньги в местных ресторанах и магазинах.