Глава Минэкономики Грузии ожидает, что Россия возобновит прямые авиарейсы

Тбилиси, 9 октября. Грузия ждет от российской стороны отмены решения о запрете прямых авиарейсов между странами. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

Глава министерства отметила «толерантность и гостеприимство» грузинской стороны, которые содействовали тому, что был преодолен кризис и «провокационный фон». По ее словам, не было ни малейшего инцидента, который мог быть использован в качестве повода «для последующей провокации».

«Сегодня реально не существует оснований запрета на полеты, если были какие-либо сомнения по вопросу безопасности, их также не существует, поэтому, мы понимаем позитивные сигналы и у нас есть ожидания, что это решение о запрете будет пересмотрено», — заявила Туранава.

Министр сообщила, что Грузия ожидала в текущем году рост турпотока на 20-25%, но после июньских событий в июле и августе страна перенесла шоковый период. Больше всего, по данным Туранавы, пострадали владельцы малого гостиничного бизнеса в крупных городах и в регионе Аджарии.

Министр считает, что грузинские власти сумели вовремя отреагировать на ситуацию и разработали антикризисный план, который включает оказание помощи в сферах логистики, маркетинга и финансов.

Ранее Газета.ru сообщила, что, по данным главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, турпоток из России в сентябре сократился на 20%, а общие потери страны от запрета авиарейсов из России в июле и августе составили 113 млн долларов.

Протестные акции начались в Тбилиси 20 июня. Участники митингов выступили против участия делегатов от России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие захватывали здание парламента, в котором находились российские представители. На фоне беспорядков президент России Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.