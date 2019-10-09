В Польше оценили эффективность российского спецназа

Варшава, 9 октября. Польский военный эксперт Марчин Гавенда заявил, что российский спецназ никогда еще не был так хорошо обучен и оснащен, как сейчас.

По словам Гавенды, российские подразделения специального назначения способны проводить операции различного масштаба, меняя методы работы и экипировку в зависимости от ситуации. Он отметил, что многие годы слабой стороной сил спецназа России было устаревшее оснащение, но сегодня ситуация изменилась.

«Появились современные вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний», — подчеркнул эксперт.

Гавенда сообщил, что российские спецназовцы применяют весь спектр современной боевой техники, от прицелов и тепловизоров до многофункциональных приборов наблюдения. Эффективность подразделений повышают новые бронеавтомобили «Тайфун-К», «Рысь», «Тигр», беспилотники различного назначения и так далее.

Эксперт высказал мнение, что существенную роль в подготовке российского спецназа сыграл опыт боевых действий в Сирии, где подразделения выполняли задачи в пустынной, горной и городской местности.

Еще одним фактором повышения эффективности сил специального назначения России, резюмирует Гавенда, стал переход на контрактную систему службы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российское посольство в Осло назвало грубой провокацией сообщения в СМИ о действиях российского спецназа на территории Норвегии.