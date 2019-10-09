Видеоблогеры сравнили цены на продукты в России и на Украине

Москва, 9 октября. Видеоблогеры сравнили цены на продукты питания в России и на Украине и пришли к выводу, что выгоднее покупать в российских магазинах.

В опубликованном на YouTube ролике сравниваются цены в Саратове и Киеве в магазинах «Ашан». Видеоблогеры проводили съемку в течение недели и пришли к выводу, что цены в России на продукты питания преимущественно ниже.

Так, килограмм картофеля в украинском магазине стоит от 14 гривен, это примерно 39 рублей. В России кило картошки можно купить от 12 рублей. Килограмм риса в Саратове стоит от 59 рублей, в киевском «Ашане» — от 20,95 гривны (55,14 рублей). Макароны в «Ашане» в Саратове можно приобрести по цене от 50 рублей, в Киеве — от 42,53 гривны (111 рублей).

Цена на литр молока в Саратове начинается от 41,9 рубля, в Киеве — от 18,16 гривны (47,8 рубля).

Существенная часть продуктов, входящих в потребительскую корзину, в 2019 году на Украине стоит дороже, чем в России.

Ранее представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовали пересмотреть потребительскую корзину и утвердить реальный прожиточный минимум. В партии отметили, что социальные выплаты на Украине не успевают за ростом инфляции и постоянно обесцениваются.

Минимальная зарплата на Украине на 2019 год заложена в государственный бюджет в размере 114 долларов, это на 12% больше, чем годом ранее. Однако многие политики указывают, что жители страны не ощутят этого повышения из-за роста тарифов, налогов и цен в магазинах.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что цены на газ на Украине могут вырасти предстоящей зимой почти в два раза.