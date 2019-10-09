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Антонов заявил, что Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений

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Антонов заявил, что Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений

Монтпилиер, 9 октября. Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений, но найдет способ защитить себя. С таким заявлением выступил в среду в Миддлберийском институте международных исследований российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы не позволим никому втянуть нас в гонку вооружений, но мы найдем способы защитить нашу страну», — заявил Антонов.

Ранее о не желании Москвы вступать в потенциальную гонку вооружений заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщила Газета.ru. По его словам, для обеспечения безопасности и паритета страна сделала задел в плане технологического превосходства на годы вперед.

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Источник: РИА Новости
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