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Стало известно, сколько Грузия потеряла от запрета на рейсы в Россию

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Стало известно, сколько Грузия потеряла от запрета на рейсы в Россию

Тбилиси, 9 октября. Грузия потеряла около 113 миллионов долларов в июле-августе текущего года из-за запрета авиарейсов из России. Об этом заявила глава Национальной администрации туризма страны Мариам Квривишвили.

По ее словам, доходы Грузии от туризма росли в первом полугодии. Основываясь на этой динамике в Тбилиси ожидали «беспрецедентно высоких цифр» в третьем квартале. Но потери туриндустрии составили 57 миллионов долларов в июле и 56 миллионов в августе.

Квривишвили сообщила, что небольшой рост турпотока отмечен в сентябре, но это не оправдывает ожиданий руководства страны, так как в Тбилиси привыкли «видеть рост турпотока двухзначными цифрами».

«В сентябре у нас отмечается примерно на 20% сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию», — заявила Квривишвили.

Стало известно, сколько Грузия потеряла от запрета на рейсы в Россию

Во второй половине июня в Тбилиси прошли акции протеста. Манифестанты выступили против участия делегатов от России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие захватывали здание парламента, в котором находились российские представители. На фоне беспорядков президент России Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.

Ранее стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian airways готовит иск против Минтранспорта РФ в Европейский суд. Представители перевозчика заявляют, что потеряли 25 млн долларов из-за якобы необоснованной отмены рейсов в Россию, сообщила Газета.ru.

Глава компании Роман Бокерия отметил, что Минтранс России запретил Georgian airways полеты из-за навигационного долга в 800 тысяч долларов. По его словам, никакой задолженности компания не имеет.

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Источник: Имеди
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