В центре Блохина опровергли обвинения в низких зарплатах медсестер

Москва, 9 октября. В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина опровергли слухи о заработных платах медицинских сестер.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на медсестер, работающих в центре Блохина, сообщил, что зарплаты младших медицинских сотрудников в НМИЦ сократились в сентябре примерно в 10 раз. Одна из медработниц рассказала, что получает якобы от двух до пяти тысяч рублей в месяц.

В НМИЦ назвали это заявление ложным и заявили, что готовы обнародовать сумму, которую выдают в качестве зарплаты этой медсестре, если она даст свое согласие.

В центре Блохина подчеркнули, что средняя зарплата медицинского персонала в профильных НИИ составляет от 39,1 до 146,5 тысячи рублей. В частности, в НИИ клинической онкологии медперсонал получает в среднем 72,9 тысячи рублей, в НИИ детской онкологии и гематологии — 81,8 тысячи.

Директор НМИЦ Иван Стилиди сообщил, что в июле нынешнего года заплаты сотрудников центра были снижены примерно на треть, но уже в августе соответствовали уровню июня.

Пресс-служба НМИЦ сообщает, что руководство не получало заявлений об увольнении от медицинских сестер.

Как пишет «Газета.ру», в начале октября заявления об увольнении написали девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии центра имени Блохина. Остальные специалисты выступили с сообщением, что готовы уволиться, если в медучреждении не сменится руководство. В июне детское подразделение НМИЦ возглавила Светлана Варфоломеева.

Врачи отметили, что новое начальство мешает их работе, пожаловались на бытовые условия в онкоцентре, а также на давление на коллектив через «закрытый и несправедливый» процесс начисления зарплаты.

Кремль заявил, что рассчитывает на вмешательство Минздрава в ситуацию, после чего в центр была направлена специальная комиссия.