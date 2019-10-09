Минпромторг считает заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки преждевременными

Москва, 9 октября. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал преждевременными заявления о возможных перебоях в поставках или росте цен на бутилированную питьевую воду из-за эксперимента по маркировке этой продукции.

«До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания», — цитирует Евтухова ТАСС.

Эксперимент будет направлен на борьбу с контрафактом, сроки его проведения должны определить в декабре. В «Опоре России» отмечают, что введение маркировки может привести к росту цен на питьевую воду и перебоям в ее поставках из-за рубежа. Организация уже направила соответствующее письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, сообщила Газета.ru.

В настоящее время обязательная маркировка действует в России в отношении табачной продукции и изделий из натурального меха, а также внедряется в сфере обуви, лекарств, молочной продукции, духах, ряде товаров легкой промышленности и в других товарных категориях, напомнил Евтухов.

По его словам, по уже маркируемым товарам не были выявлены сложности для легальных импортеров и производителей. Оснований для роста цен для конечного потребителя тоже нет, уточнил замминистра. По мнению Евтухова, маркировка является эффективным инструментом борьбы с нелегальной продукцией.

Согласно оценке оператора системы (ООО «Оператор-ЦРПТ»), для большинства участников рынка маркировка не потребует переоборудования линий для печати и распознавания кода. Последний можно печатать стандартным принтером и сканировать базовым двумерным сканером в магазине.