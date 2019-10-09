Johnson & Johnson выплатит $8 млрд за рост груди у мужчин

Нью-Йорк, 9 октября. Компания Johnson & Johnson обязана будет выплатить компенсацию мужчине за непредупреждение о побочном эффекте препарата.

Во вторник жюри присяжных суда в городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) приняло решение в пользу 26-летнего Николаса Мюррея. Истец сообщил, что в детстве принимал по назначению врачей препарат Risperdal производства Johnson & Johnson, предназначенный для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. Как выяснилось, у лекарства был побочный эффект — гинекомастия, то есть рост молочных желез у мужчин.

В своем иске Мюррей указал, что компания не предупреждала его и других потребителей о нежелательном эффекте нейролептического препарата. Суд принял сторону мужчины и обязал Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов.

В 2015 году Мюррей победил по итогам аналогичного разбирательства. Тогда суд обязал компанию выплатить 1,75 млн долларов, но после апелляции сумма компенсации была снижена до 680 тысяч.

Компания Johnson & Johnson была основана в 1886 году и является одним из крупнейших мировых производителей косметических товаров, лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

Как пишет «Газета.ру», в 2018 году суд штата Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить компенсацию в 4,69 млрд долларов 22 женщинам за развитие рака от продукции J&J.