Россия сохранила позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности

Женева, 9 октября. Россия заняла 43 место в Индексе глобальной конкурентоспособности за текущий год. Об этом говорится в опубликованном в среду Всемирным экономическим форумом документе.

Первое место в рейтинге досталось Сингапуру, второе — США. Далее в топ-5 расположились Гонконг, Нидерланды и Швейцария.

Россия сохранила позиции в рейтинге, хотя общий показатель основных параметров улучшился с 65,6 до 66,7. Положительные изменения авторы исследования отметили в развитии транспорта и инфраструктуры, ситуации с безопасностью, динамичности бизнеса, инновациях и макроэкономической стабильности.

Значительного улучшили позиции в рейтинге 2019 года ЮАР (+7 пунктов), Гонконг (+4 позиции), Саудовская Аравия (+3 позиции) и Нидерланды (+2 позиции). Индия и Венесуэла, напротив, сильно потеряли в конкурентоспособности, опустившись в рейтинге на 10 и 6 пунктов соответственно.

Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ измеряет готовность государств к четвертой промышленной революции. Его составляют на основе 12 показателей: состояние инфраструктуры, качество институтов, рынок труда, макроэкономическая стабильность, размер внутреннего рынка, образование и навыки, способность к инновациям, проникновение IT и современных коммуникаций, потребительский рынок, финансовая система, здоровье и динамика бизнес-развития.

Эксперты ВЭФ отмечают, что за прошедшее с момента экономического кризиса десятилетие государства предотвратили рецессию, но большая их часть не смогла обеспечить активный рост производства. Глобальная экономика, по мнению аналитиков, плохо готова к возможному обвалу.

Ранее Газета.ru сообщила, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о сложной ситуации в мировой экономике. В качестве основных угроз она отметила рекордное замедление роста мировой экономики, а также риски значительного увеличения корпоративного долга и дефолта по нему.