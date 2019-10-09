Способ определять официальную цену биткоинов разработали российские эксперты

Москва, 9 октября. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна совместно с Комиссией по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов разработала способ определять официальную стоимость криптовалют. Эксперты подчеркивают, что это необходимо для правоприменительной практики, поскольку криптовалюты все чаще становятся предметом судебных споров.

Как сообщают «Известия», специалисты создали систему кросс-курсов, которая рассчитывает средневзвешенную стоимость биткоина, в паре с которым торгуются большинство криптовалют. Благодаря этому появится возможность удобно платить налоги и оценивать ущерб в судебном производстве.

Средневзвешенный курс биткоина рассчитывается на основе данных бирж. Автоматический опрос котировок криптовалютных фондовых площадок производится каждые 30 секунд. В конце дня вычисляется среднее значение. Затем высчитывается его отношение к доллару и рублю.

Адвокат Forward Legal Данил Бухарин уверен, что инструмент определяющий стоимость виртуальных валют будет востребован в правоприменительной практике, поскольку они все чаще становятся предметом судебных споров.

В настоящее время в России отсутствует правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга. В мае прошлого года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать пробел в правовой базе. Речь идет о введении в Гражданский кодекс понятий «цифровое право», «цифровые деньги» и других смежных определений.

В феврале 2019 года по решению Верховного суда РФ биткоин был признан средством отмывания денег, а понятие «криптовалюта» внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. То есть статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.

Отметим, в конце сентября «Газета.ру» сообщала, что власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами. За отказ предоставлять эти данные владельцы криптовалют будут облагаться штрафами.