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В МИД РФ заявили о важности налаживания диалога между Дамаском и курдами

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В МИД РФ заявили о важности налаживания диалога между Дамаском и курдами

Москва, 9 октября. Россия считает важным налаживание диалога между сирийскими курдами и властями Сирии для урегулирования ситуации в стране. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы курды нашли общий язык с Дамаском», — сообщил Вершинин в интервью газете «Известия».

По его словам, в России рассматривают сирийских курдов как неотъемлемый элемент сирийского народа. Дипломат подчеркнул, что Россия поддерживает диалог между курдами и сирийскими властями, который «ведется, но идет трудно».

Вершинин также отметил, что вопрос возможной автономии курдских территорий в Сирии должен решаться через диалог курдами, сирийцами и Дамаском в рамках единой Сирии. Он заключил, что такое решение возможно.

Ранее Газета.ru сообщила, что представитель арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» Мустафа Бали заявил о возможной «тотальной войне» против Турции в случае начала военной операции Анкары на севере Сирии. По его словам, курды пытаются сохранить в регионе стабильность, но готовы решительно пресечь любое нападение Турции.

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Источник: Известия
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