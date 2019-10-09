МИД РФ прорабатывает вопрос о министерской встрече «нормандской четверки»

Москва, ‪9 октября‬. Возможность министерской встречи стран-участниц «нормандского формата» обсуждается, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Этот вопрос сейчас прорабатывается», — заявил Вершинин в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил важность работы в «нормандском формате». При этом он обратил внимание, что последняя встреча состоялась около трех лет назад. По словам Вершинина, к российской стороне неоднократно обращались с предложением вновь провести встречу, однако позиция Москвы «заключалась в том, что надо реализовать то, о чем уже договорились».

Речь шла, в том числе, о согласовании «формулы Штайнмайера», амнистии, проведении выборов в Донбассе.

«Многие вопросы и принципиальные детали еще предстоит доработать. Но принципиальная возможность продвижения по такому позитивному пути есть. Надо ее только реализовать», — добавил Вершинин.

Замглавы МИД РФ отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является очень важным шагом, «который открывает хорошие перспективы для решения многих внутриукраинских проблем». Главным в документе, по словам дипломата, является то, что уже было прописано в минских соглашениях: «Донбасс должен получить особый статус, и он должен быть зафиксирован в конституции Украины».

«Формула Штайнмайера» получила название по имени федерального президента Германии. Она была согласована контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе 1 октября. Киев подписал формулу, в результате чего в столице Украины и других городах страны прошли акции протеста против этого решения.

В документе указаны три пункта. Первый говорит о необходимости проведения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй подтверждает демократические выборы со стороны ОБСЕ и вступление на время в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Третий пункт закрепляет особый статус Донбасса в конституции Украины, после которого закон вступает в полную силу.

На Украине новость о подписании документа вызвала шквал критики. Комментируя митинги, Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поддерживает согласование формулы по Донбассу. Как сообщала «Газета.ру», глава ФРГ подчеркнул, что эта формула позволит превратить большие шаги, которые стороны конфликта не хотели делать, в маленькие.

Напомним, в 2014 году в результате антиправительственных выступлений в Киеве и последовавшего за этим государственного переворота к власти на Украине пришли радикалы, что привело к гражданской войне на юго-востоке страны. Там были провозглашены независимые Донецкая и Луганская народные республики. В ответ власти страны объявили о проведении в Донбассе так называемой «Антитеррористической операции». Ее жертвами, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.