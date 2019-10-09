Юг России прикроют сверхмощными радарами «Ниобий-СВ»

Москва, 9 октября. Первая партия серийных радиолокационных станций (РЛС) «Ниобий-СВ» поступит в Южный военный округ до конца 2019 года, их разместят в Крыму и на юге России, сообщили в Минобороны РФ.

Новая техника прошла тестирование в войсках. Ранее опытные образцы РЛС получили части Центрального военного округа. В военном ведомстве отметили, что «Ниобии» пополнят арсенал подразделений противовоздушной обороны Сухопутных, а не Воздушно-космических сил, сообщает газета «Известия».

Трехкоординатная радиолокационная станция «Ниобий-СВ» предназначена для обнаружения, определения принадлежности и трассового сопровождения воздушных объектов всех типов, в том числе самолетов, вертолетов, баллистических и крылатых ракет, а также малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. РЛС могут продолжительное время отслеживать воздушную обстановку в круглосуточном режиме.

Экс-заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению — главный инженер войск ПВО СВ генерал-лейтенант Александр Лузан подчеркнул, что несколько размещенных в Крыму РЛС «Ниобий-СВ» смогут контролировать все Черное море. По его словам, метровый диапазон позволяет радару видеть самолеты-невидимки, включая новейшие истребители США F-22 Raptor и F-35 Lightning II и бомбардировщики B-2 Spirit.

«Это главное достоинство станций метрового диапазона, который нивелирует технологию «стелс». Если дополнить «Ниобий-СВ» станциями сантиметрового диапазона, целеуказание станет еще более точным», — сообщил Лузан.

Он отметил, что головки самонаведения противорадарных ракет типа AGM-88 HARM не обнаруживают работающие в этом диапазоне радары. Поэтому такие РЛС для них неуязвимы.

Даже сложные цели «Ниобий-СВ» видит на удалении 300 км и способен сопровождать до 300 объектов одновременно. Радар монтируется на колесном шасси высокой проходимости автомобиля «КамАЗ», что позволяет перебрасывать технику в считанные минуты. Эти качества повышают живучесть радара.

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