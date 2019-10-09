Российские программисты создали «бесконтактный детектор лжи»

Москва, 9 октября. Технология, позволяющая дистанционно считывать эмоции человека, была успешно разработана в России. О своем успехе рассказали специалисты «Нейродата Лаб».

Сотрудники компании рассказали, что ими была обучена нейросеть, которая просмотрев большую подборку интернет-видео, смогла распознать и «запомнить» наибольшее количество параметров внутреннего состояния человека. Теперь российская система может анализировать эмоции, пульс, частоту дыхательных движений и жестикуляцию людей на видео.

«Эмоции — штука субъективная. Гораздо легче работать с пульсом и дыханием, которые можно измерить. В случае эмоций все гораздо сложнее», — приводит газета «Известия» слова Ольги Перепелкиной.

Тем не менее, новая система в состоянии определять эмоции человека на видео, используя для этого множество мелких параметров, зачастую незаметных для обычного человека. У подобного ПО множество потенциальных применений. Например, его можно использовать для анализа поведения, психологического состояния или уровня стресса.

«Мы считаем, что она может оказаться очень полезным продуктом, который применим как для мониторинга качества служб работы с клиентами, так и для решения широкого спектра HR-задач», — уверен руководитель программного комитета ведущей российской конференции по анализу данных Big Data & AI Игорь Балк.

Еще одним перспективным вариантов использования может стать «бесконтактный полиграф»: такая нейросеть может стать детектором лжи во время собеседования при приеме на работу.