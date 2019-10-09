Белый дом ответил демократам по сотрудничеству в рамках импичмента Трампа

Вашингтон, 9 октября. Белый дом оповестил демократов Палаты представителей Конгресса США, что не собирается сотрудничать с ними по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

В опубликованном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм сообщается, что демократам было направлено письмо. В нем подчеркивалось, что в расследовании в рамках процедуры импичмента «отсутствует какое-либо законное конституционное основание».

«По чисто политическим причинам демократы решили, что их желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование в рамках процедуры импичмента, которое идет вразрез с основными правами, гарантированными каждому американцу», — заявила Гришэм.

Она подчеркнула, что исполнительная власть не станет участвовать «в этом предвзятом политическом театре».

Гришэм, заявив о невиновности Трампа по всем пунктам обвинений, подчеркнула, что «предвзятые процедуры наносят оскорбление конституции» и служат инструментом для попытки вмешаться в выборы, которые должны пройти в следующем году.

Письмо было адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, объявившей о начале процедуры импичмента, а также председателям спецкомитета по разведке, комитета по надзору и правительственной реформе и комитета по иностранным делам Адаму Шиффу, Элайдже Каммингсу и Элиоту Энгелу.

Скандал в США развернулся после того, как в прессу просочилась информация, что Трамп попросил украинского коллегу Владимира Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего в ответ на разморозку военной помощи Киеву.

Демократическая партия начала процедуру импичмента против Трампа в Палате представителей. Президента США обвиняют во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации своего главного противника. Американский лидер обвинения отрицает.

7 октября Палата представителей США отправила повестки в суд министерству обороны и управлению по вопросам менеджмента и бюджета с целью получить документы о решениях администрации Трампа скрыть информацию о помощи от Украины в сфере безопасности.

Трамп в свою очередь обвинил Пелоси и Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту. Как сообщала «Газета.ру», по словам главы Белого дома, «Пелоси знала обо всех, многих случаях лжи и массовых случаях мошенничества, которые совершал хитрый Адам Шифф». Президента США отметил, что Пелоси, как и Шифф, «во всех отношениях виновна... в особо тяжких и незначительных преступлениях и даже в госизмене».