WADA изучит объяснения Минспорта РФ по поводу данных московской лаборатории

Москва, 9 октября. Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердила, что получила от министерства спорта РФ объяснения, касающиеся вопроса о базе данных московской антидопинговой лаборатории.

О том, что объяснения по поводу возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы были направлены в адрес WADA, ранее заявил министр спорта России Павел Колобков. Отметим, что эта база данных была передана WADA в качестве условия восстановления прав РУСАДА.

Ответ российского министерства спорта будет проанализирован WADA и рядом независимых экспертов в ближайшее время. Затем их выводы рассмотрит комитет по соответствию и передаст рекомендацию исполкому WADA. Точный срок завершения этого процесса не назывался, но в WADA подчеркнули, что постараются рассмотреть этот вопрос как можно быстрее, пишет «Газета.ру».

Напомним, в прошлом году Российское антидопинговое агентство было полностью восстановлено в правах с обязательством выполнения двух существенных условий: открыть базу данных московской лаборатории до 31 декабря и открыть допинг-пробы до 30 июня. По словам Пахноцкой, все это было сделано. Базу данных передали криминалистам для проверки на аутентичность, эксперты выясняли также, проводились ли какие-либо манипуляции с ней.

По мнению некоторых СМИ, новость о манипулировании данными в московской антидопинговой лаборатории может принести проблемы российскому спорту накануне летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что действия WADA являются новым витком по дискредитации отечественного спорта. Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что за последние годы его организация стала одной из лучших в мире и выполняет все требования WADA. Все изменения в базах также были согласованы, и претензии к ним просто надуманы.