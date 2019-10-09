Разрушенную в прошлом веке станцию восстановят силами армянской «дочки» РЖД

Ереван, 9 октября. Разрушенная во время землетрясения 1988 года железнодорожная станция будет восстановлена ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (компания полностью принадлежит РЖД). Об этом сообщает пресс-служба ЗАО.

Станция «Калтахчи» на севере Армении был построена еще в XIX веке и полностью уничтожена во время разрушительного землетрясения в 1988 году.

«На станции «Калтахчи» в рамках восстановления инфраструктуры строится новое здание, модернизируется и восстанавливается система электрической централизации, идет монтаж оборудования…Станция была разрушена Спитакским землетрясением в 1988 году, а оборудование и сотрудники располагались во временно приспособленных помещениях», — сообщили в пресс-службе компании.

Отметим, что станция была введена в эксплуатацию в 1899 году. Она являлась промежуточной станцией железной дороги между Тбилиси и Карсом, пишет «Газета.ру».

Напомним, что с 2008 года РЖД реализует масштабную программу модернизации Армянской железной дороги (на сумму свыше 500 млн. долларов. — Прим. ФАН). «Банк ВТБ» вложил 340 млн. долларов в строительство горно-обогатительного комбината на Техутском месторождении, а «РУСАЛ» инвестировал 130 млн. долларов в завод «Арменал». Активно развиваются и межрегиональные связи, в которые вовлечены около 70 субъектов РФ и практически все административно-территориальные единицы Армении.