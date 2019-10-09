Ереван готовится запустить совместные проекты с «Яндексом»

Ереван, 9 октября. Ереван заинтересован в успешной работе российской компании «Яндекс» в Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече с гендиректором компании Аркадием Воложем.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян приветствовал гендиректора группы компании «Яндекс» как участника Всемирного конгресса по информационным технологиям (WCIT 2019). Он напомнил, что идею совместных проектов летом обсуждали в Петербурге.

«Мы заинтересованы в том, чтобы «Яндекс» успешно работал и делал новые инвестиции в нашей стране, особенно в области искусственного интеллекта, о чем мы говорили в Санкт-Петербурге», — отметил Пашинян.

Волож, поблагодарив премьера за приглашение на WCIT 2019, отметил, что мероприятие «является хорошей возможностью для обмена идеями о развитии технологического сектора и повестке сотрудничества с Арменией».

По словам сооснователя «Яндекса», инвестиции в Армению эффективны. Особенно это касается сферы услуг такси. Компания, отметил Волож, заинтересована в реализации совместных проектов. В частности, он представил опыт и статистику «Яндекса» по внедрению инновационных технологий беспилотных такси в ряде стран, посчитав его успешным.

Пашинян в свою очередь предложил перейти к более предметным обсуждениям в формате рабочей группы и дал соответствующее поручение министерству высокотехнологической промышленности относительно дальнейших шагов.

Ранее Forbes назвал российские компании с лучшей репутацией. Согласно результатам исследования рынка, аэропорт «Домодедово» потеснил компанию «Яндекс» с первой строчки рейтинга. Однако в секторе высоких технологий «Яндекс» продолжает удерживать лидерство, обгоняя Mail.ru и «Лабораторию Касперского».

«Газета.ру» сообщала, что компания Mediascope выяснила, какой процент населения России активно пользуется интернетом. Согласно исследованию, количество пользователей Сети в возрасте от 12 лет в России составило 95,8 млн человек, что эквивалентно 78% населения страны. При этом этот показатель за последние два года вырос на 10%.

Среди причин, по которым это становится возможным, называется рост числа пользователей среди старшего населения, а также увеличение проникновения мобильного интернета. Число россиян, которые выходят в Сеть исключительно с помощью мобильных устройств, выросло на 50%. При этом охват мобильного интернета растет во всех возрастных группах.